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Four-stars, future stars shine at MLK Day showcases

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

With the early signing period in the rearview mirror, the recruiting focus has turned to underclassmen recruits and emerging prospects looking to make a name for themselves. The yearly Martin Luther King Jr. Day showcases are one of the first opportunities for highly recruited players to flaunt their off-season development and future stars to make a name for themselves alike.

Here are some takeaways from the recent EdgyTim and Boom Best of the Best MLK Day showcases.

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