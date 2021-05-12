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football
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DT Felix Hixon ready to see schools nationally
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
SUWANEE, Ga. - Felix Hixon has more than 30 offers.But the three-star defensive tackle from Jackson, Ga., has five official visits planned, those are the schools Hixon is focused on and then he sho...
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