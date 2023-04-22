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{{ timeAgo('2023-04-22 07:52:04 -0500') }} football Edit

BBTV: Scouting Kahmir Prescott, Mark Schroller, and Recapping Atlanta Camp

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins talk about everything Clint saw at the Rivals Series Atlanta camp from last weekend before breaking down the tape on safety Kahmir Prescott and offensive lineman Mark Schroller.

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