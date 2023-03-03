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{{ timeAgo('2023-03-03 17:32:26 -0600') }} football Edit

BBTV: Scouting Garrett Sexton, Avery Gach, Christian Pierce, and More

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins break down the tape on linemen Garrett Sexton, Avery Gach, as well as linebacker Christian Pierce, plus the latest from the recruiting trail.

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