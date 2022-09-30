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BBTV: Scouting Ben Roebuck, Jaylen Williams, Jonas Williams & Corey Sadler

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com
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BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins break down 2024 OL Ben Roebuck, 2025 DE Jaylen Williams, 2026 QB Jonas Williams and 2026 ATH Corey Sadler.

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