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BBTV: Kyan Berry-Johnson, Luniewski Brothers, and More Camp Observations

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins talk about Badgers commit Kyan Berry-Johnson's dominant performance at the Cincinnati Rivals camp, the outlook for the Luniewski brothers and 2025 safety Andre Lovett's upside.

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