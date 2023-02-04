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BadgerBlitzTV: Recruiting the 3-3-5 and Scouting Koi Perich

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss how the Badgers' recruiting strategy will change with the shift to the 3-3-5 defense, break down the tape of 2024 safety Koi Perich, and tackle other Wisconsin recruiting topics.

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