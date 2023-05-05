News More News
{{ timeAgo('2023-05-05 07:38:11 -0500') }} football Edit

BadgerBlitzTV: Camp talk and recruiting rumblings with Clint Cosgrove

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss all of the camps Clint has been visiting, big-picture recruiting questions facing the new Badgers' staff, the latest rumors he's hearing and more.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}