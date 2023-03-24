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BadgerBlitz TV: Staff Recruiting Territories and Scouting Top '26 Prospects

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss the different approaches to handling recruiting territories before breaking down the tape on 2026 standouts Jackson Cantwell, Chris Henry Jr., and AJ Marks.

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