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{{ timeAgo('2022-10-07 05:20:28 -0500') }} football Edit

BadgerBlitz TV: How the Coaching Change Impacts Recruiting for Wisconsin

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins discuss how the transition from Paul Chryst to Jim Leonhard impacts the Badgers' current recruiting class, as well as future classes.

FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!
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